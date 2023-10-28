مباراة قطر وكوريا الجنوبية تحديد المركز الثالث تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تشهد تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024” مباراة قوية بين المنتخب القطري ونظيره الكوري الجنوبي، حيث ستتحدد فيها المركز الثالث والأخير، بعد أداء قوي من الفرق المتنافسة في المراحل السابقة، تتجه الأنظار نحو هذه المباراة المهمة، إليك موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية لكرة اليد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية لكرة اليد

تقام المباراة بين قطر وكوريا الجنوبية يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت البحرين وقطر، من المتوقع أن يكون اللقاء حافلاً بالتنافس، حيث يسعى كل منتخب للفوز وتحقيق المركز الثالث المرموق.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية

ستتمكن الجماهير من متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports 6.

الكأس 1.

كما يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر بث مباشر على منصة beIN Connect، ويتوفر أيضًا بث المباراة على قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على موقع YouTube.

منتخب قطر لكرة اليد

في الدور نصف النهائي، خسر المنتخب القطري أمام المنتخب البحريني بنتيجة 30-29 يوم الخميس الماضي، بينما تغلب المنتخب الياباني على الكوري الجنوبي بنتيجة 34-23 في المباراة النصف نهائية الأخرى.

وقد تفوق المنتخب القطري على الكوري الجنوبي في المرة السابقة التي التقيا فيها خلال هذه التصفيات، حيث تمكن المنتخب القطري من الفوز بنتيجة 39-25 في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفي المباراة النهائية غدًا، ستجمع قمة التصفيات المنتخب البحريني بالمنتخب الياباني، حيث ستقام المباراة في نفس صالة الدحيل الرئيسية.

مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر

لمتابعة المباراة مباشرة، يمكن الاشتراك في خدمة beIN Connect ومشاهدتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك يمكن متابعة المباراة مجانًا على قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على YouTube، حيث يتم توفير بث مباشر للمباراة.

تعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية في تحديد المركز الثالث بتصفيات آسيا لكرة اليد حدثًا رياضيًا مهمًا ومثيرًا، ستكون فرصة للمنتخبين للمنافسة والتألق وتحقيق الفوز بالمركز الثالث في هذه البطولة العريقة.