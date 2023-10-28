بالرقم القومي يمكنك الحصول على 1000 جنيه من البريد+ خدمات البريد المصري

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الحصول على 1000 جنيه من البريد المصري، حيث ظهرت الكثير من الأقاويل حول منح حاملي بطاقات الرقم القومي مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، إلى جانب إشاعات تؤكد أن ذلك المبلغ يخص بعض البطاقات بأرقام محددة اختارت لتلقي مساعدة من الحكومة المصرية.

الحصول على 1000 جنيه من البريد

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالرد على تلك الإشاعات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والتي تدور حول الحصول على 1000 جنيه من البريد المصري للمواطنين، فقد أكد المركز أن كافة الأقاويل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة وليس لها أي أساس من الصحة، ويكون الغرض منها استغلال البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، لذلك يجب على المواطنين الحرص والاستناد على مصادر موثوقة للمعلومات حتى يتمكنوا من الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة.

خدمات البريد المصري

يعمل البريد الإلكتروني على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة للحد من الازدحام والتجمعات في المؤسسات الحكومية، وتتمثل تلك الخدمات في الآتي: