نزلها بسرعه.. تردد قناة اليرموك الجديد عثمان+ تردد قناة اليرموك الجديد عثمان

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة اليرموك الجديد عثمان حيث تعد قناة اليرموك الأردنية الحديثة من القنوات التي تحاول بأقصى جهدها لتقديم محتوى مختلف، حيث تقوم بعرض المسلسلات الدرامية والبرامج المتنوعة الشيقة، إلى جانب سعيها لتقديم كل ما يتعلق بالمرأة والطفل، فقد حظيت تلك القناة بإعجاب العديد من المشاهدين من كافة دول العالم.

تردد قناة اليرموك الجديد عثمان

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة اليرموك الجديد عثمان نظراً لأنها نعرض العديد من البرامج والمسلسلات الرائعة، ويمكن عرض تردد قناة اليرموك على النحو التالي:

التردد: 11678.

الإستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم برامج قناة اليرموك

تقوم قناة اليرموك بعرض مجموعة مميزة ومتنوعة من البرامج من أبرزها:

برنامج هاشتاج.

برنامج سلسلة التفسير.

برنامج استوديو اليرموك.

برنامج بلدي.

برنامج بيتكم عامر.

برنامج الأوائل.

برنامج بيان للناس.

برنامج دنيا ودين مع الإعلامي أحمد نوفل.

برنامج سيرة المصطفى للدكتور علي الصلابي.

برنامج نافذة على فلسطين.

أهم مسلسلات قناة اليرموك 2023

تقوم قناة اليرموك بعرض باقة مميزة من المسلسلات المختلفة التي نالت إعجاب العديد من المشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي، وتتمثل تلك المسلسلات في الآتي:

مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل بربروس.

مسلسل محمد الفاتح.

مسلسل ألب ارسلان.

مسلسل الفدائي.

مسلسل نهضة السلاجقة.

مسلسل قيامة أرطغرل.

موعد مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع على قناة اليرموك في كل يوم خميس من كل أسبوع.

طريقة تثبيت قناة اليرموك على الشاشة

يمكن تحميل وتثبيت قناة اليرموك على التلفزيون الخاص بك عبر الخطوات التالية: