HERE.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر موقع وزارة التضامن

يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، حيث يبحث الكثير من الناس عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومن المستحقين لاستخراج هذا الكارت، حيث انه يوجد في جميع محافظات مصر العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين يهتمون بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وما هي مواعيد إجراء حجز الكشف الطبي على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط إلكتروني؛ لكي يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 بكل سهولة ويسر، حيث يمكنك إتمام الاستعلام باتباعك للخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا). إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له. الضغط على أيقونة بحث. ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات. وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

الحالات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك بعض الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة وأهمها: