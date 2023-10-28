القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي 2023 ذهاب النصف النهائي

الشغل الشاغل لدى الكبير والصغير الآن هو البحث المستمر عن القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي 2023، هناك عدة مباريات مؤجلة لفريق الأهلي بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، حيث كان من المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري المصري الاسبوع الخامس الأحد 29 أكتوبر الجاري، لكن يستعد الأهلي لمواجهة أقوى بين فريق ماميلودي صن داونز التي من المقرر أن تنطلق في غضون 234 ساعة فقط، الملايين من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون بشكل كبير للغاية بدون توقف لمعرفة ما هي القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي 2023 ترقبوا معنا وهذا ما نوضحه لحضراتكم عبر التقرير التالي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي 2023

تم الإعلان بشكل كامل عن قائمة القنوات التي تمتلك حقوق البث الحي المباشر لكلا الفريقين الأهلي أمام فريق صن داونز ضمن منافسات النصف النهائي ذهاب الدوري الإفريقي، لكن هناك قناة رسمية تقوم بنقل جميع مباريات البطولة من البداية وهي شاشة قناة بي ان سبورت 1 يقوم بالتعليق في المباراة خليل البلوشي.

ويتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية المغربية الرياضية وقناة ssc الرياضية السعودية، وخلال الساعات القليلة القادمة يتم التأكيد بأن قناة أون تايم سبورت تنقل البث للمباراة أم لا.

تردد قناة بي ان سبورت

الآن يمكن للجمهور المتابع لمباريات الدوري الإفريقي تنزيل إشارة القناة على الجهاز للاستمتاع بأجواء اللقاء بين الأهلي وصن داونز من خلال إضافة الرموز التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز ذهاب النصف النهائي

غداً الأحد الموافق 29-10-2023 سوف يلتقي فريق الأهلي في مواجهة نارية أمام فريق صن داونز نصف النهائي من الدوري الأفريقي، ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين في جنوب أفريقيا على أرضية ملعب بريتوريا، وسوف تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.