ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 جميع محافظات العراق الان

بدأت امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه الإمتحانات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الطلبة والطالبات، للعمل على تحسين مستواهم والحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم بعد ذلك من التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا لمجموع كل طالب، يرغب في الإلتحاق بالجامعات والكليات العراقية.

موعد امتحانات الدور الثالث الصف السادس

أكدت وزارة التربية العراقية، أن اختبارات الدور الثالث للصف السادس الاعدادي بدأت يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، ومن المؤكد أن تستمر إلى بداية شهر نوفمبر، مع العلم أن الدور الثالث جاء بعد مناشدات كثيرة من قبل أولياء الأمور وكذلك الطلبة الراغبين في تحسين مستواهم الدراسي والعمل للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم في التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا لمجموع كل طالب وطالبة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

يمكن بكل سهولة القيام بإستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-