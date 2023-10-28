مسلسل كريستال الحلقة 87.. فاي تذهب لجواد كي تنتقم وتتفاجئ من رد فعله

مسلسل كريستال الحلقة 87، العد التنازلي على إنتهاء مسلسل كريستال اللبناني المقتبس من المسلسل التركي حرب الورود، والجمهور يتفاعل مع أحداث الحلقات الأخيرة على أمل كبير أن تكون نهاية المسلسل تكون غير مطابقة للمسلسل التركي، كما يتم نشر بوستر من قبل الصفحة الرسمي لمنصة شاهد vip لاستطلاع آراء الجمهور المتابع للمسلسل وما توقعاتكم للحلقة الأخيرة، انتهت الحلقة الماضية والجمهور يقوم بالبحث على مدار 24 ساعة للوصول إلى الحلقة الجديدة، لذلك ننشر لحضراتكم نبذة قصيرة حول أحداث مسلسل كريستال الحلقة 87.

مسلسل كريستال الحلقة 87

سوف تشهد الحلقة القادمة من مسلسل كريستال أحداث شيقة ومثيرة للأهمية عندما تقرر فاي أن تذهب إلى جواد وتقول له أنها تحبه كثيرة وندمانة عما حدث وعندما يقوم جواد بالتعاطف معها ويبكي ندماً تفاجئة فاي أنها تمثل عليه وأنها أصبحت تكرهه كثيراً ينصدم جواد لكن رد فعله كان مفاجئة يقول ل فاي أنا لن أتركك حتى تعود فاي القديمة البنت التي احببتها واحبتني، وفي إطار أخرى يعلم باسل بحقيقة عاليا أنها ليس شقيقته لكنها يعدها أن لا أحد يعلم بذلك وأنها شقيقته الوحيده مهما حدث، فهل تعلم فاي بالسر وهذا ما نتعرف عليه الفترة القادمة عند متابعة مسلسل كريستال الحلقة 87.

موعد مسلسل كريستال الحلقة 87 وأبطال العمل

مسلسل كريستال ضم فريق عمل مميز بذلوا مجهود كبير لتقديم أدوارهم بشكل بارع وهذا ما حدث وكل شخصية في المسلسل أبهرت الجمهور مما تفاعل الجمهور مع الأحداث، حيث تصدر مسلسل كريستال محركات البحث الأولى وحصد أعلى نسب من المشاهدة على القنوات الفضائية، كما حقق أعلى نسب من المشاهدة على منصة شاهد بين الكثير من المسلسل، كريستال من بطولة محمود نصر في دور الدكتور جواد فياض، و باميلا الكيك في دور عاليا و ستيفاني عطالله في دور فاي كرم وأنجو ريحان في دور ندى شقيقة فاي الكبيرة و خالد شباط في دور باسل، يتم عرض مسلسل كريستال الأحد وحتى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 9 على منصة شاهد وmbc العراق.