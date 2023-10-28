مبروك للجميع.. هنا اسماء المقبولين في مسابقة 30 الف معلم 2023 عبر الموقع الرسمي

في خبر سار يعكس التفاني والتحضير الجيد للعديد من المعلمين المصريين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اسماء المقبولين في مسابقة 30 الف معلم 2023، حيث تم الإعلان عن هذه المسابقة في شهر فبراير 2023 وسرعان ما أبدع ما يقرب من 1.5 مليون متقدم بأفكارهم ومهاراتهم في مجال التعليم.

اسماء المقبولين في مسابقة 30 الف معلم 2023

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإدخال رقم الامتحان ورقم الجلوس، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم عن طريق تحميل تطبيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هواتفهم الذكية، وإدخال رقم الامتحان ورقم الجلوس.

الخطوات للاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال الموقع الإلكتروني

لمعرفة أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية من هنا.

بعد ذلك انقر على علامة التبويب “الإعلانات”.

ابحث عن الإعلان المتعلق بـ “مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة لعام 2023”.

انقر على الإعلان للوصول إلى صفحة المسابقة.

ستجد مكانًا لإدخال رقم البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على “بحث”.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 الف معلم 2023

الوزارة قد أبلغت بأن الأسماء المرشحة للوظائف سيتم نشرها على موقعها الإلكتروني، وسيتم التواصل مع المرشحين لتوقيع العقود وبدء العمل، بالإضافة إلى ذلك يتوجب على المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

المتقدم يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي عالٍ مناسب للوظيفة التي يتقدم لها.

يتوجب على المتقدم أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل في الشهادة الجامعية.

لا يجب أن يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

مسابقة 30 ألف معلم

إن مسابقة توظيف 30 ألف معلم تعتبر خطوة بارزة في إطار إصلاح التعليم المصري، وتهدف إلى تحسين الجودة التعليمية وسد العجز في عدد المعلمين في المدارس المصرية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم في مصر.