تستعد وزارة التعليم العالي بالعراق لإعلان نتائج القبول المركزي 2023-2024، خلال الساعات القليلة القادمة في جميع المحافظات الواقعة بجمهورية العراق، بعد تم الانتهاء من التسجيل الإلكتروني بالاستمارات الرقمية للالتحاق بجامعات العراق وتم إغلاق باب التقديم، حيث تم تمديد الفترة التي يتم التقديم خلالها لأكثر من مرة على التوالي، وعليه فقد أعلنت الجامعات عن غلق باب التقديم عقب امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني حتى يتمكن طلاب هذه المرحلة من التسجيل في القبول المركزي.

نتائج القبول المركزي 2023-2024

تعتبر نتائج القبول المركزي 2023-2024، واحدة من أهم ما يبحث عنه الطلاب في العراق وأولياء أمورهم، كما شهدت النتائج اهتمام إعلامي واسع النطاق لقبول طلاب السادس الاعدادي في مختلف الشعب والتخصصات لذلك من الممكن الاطلاع على النتائج فور الإعلان عنها من خلال اتباع الآتي:

الدخول المباشر على موقع وزارة التعليم العالي العراقي عبر الإنترنت من هنا.

اختر الأمر استعلام عن نتائج القبول المركزي من بين الخيارات المتاحة أمامك على الصفحة الرئيسية لبوابة الموقع.

أدخل الاسم الرباعي للطالب في المكان المخصص له.

اكتب رقم الطالب الامتحاني في الحقول المعدة لذلك.

أدرج اسم المحافظة التابع لها الطالب والذي أدى بها الامتحان.

أضف القسم الذي يتبع له الطالب.

انقر على خانة استعلام وانتظر لحظات حتى يتم تحميل النتائج وتتطلع على النتيجة التي تبحث عنها.

المستمسكات اللازمة للتسجيل في القبول المركزي

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عن كافة الأوراق والمستندات التي يحتاج إليها الطالب حتى يتمكن من التسجيل في القبول المركزي لجامعات العراق للعام الدراسي الجديد، وجاءت الأوراق على النحو التالي:

إحضار نسخة شهادة الثانوية.

صورة شهادة الميلاد.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب.

3 صور شخصية حديثة للطالب.

جميع هذه المستندات يتم تحميلها على الموقع خلال التقديم وملئ استمارة القبول المركزي.

متى يتم إعلان نتائج القبول المركزي 2023؟

صرحت بعض المصادر الموثوق بها من داخل الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج القبول الرسمي في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وجاءت التوقعات بأنه من المحتمل أن يكون الإعلان خلال الأسبوع الحالي، حتى يتمكن الطلاب من معرفة الكليات التي تم قبولهم بها.