خراب مستعجل.. ارتفاع في سعر سبيكة الذهب اليوم السبت في جميع محلات الصاغة

زاد البحث على محرك البحث جوجل عن سعر سبيكة الذهب اليوم 28 أكتوبر ببداية التعاملات، وهذا لأن سعر سبيكة الذهب يعتمد على سعر الذهب عيار 24.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر الذهب وأسعار السبائك تشهد تذبذبًا يوميًا، وفي يوم السبت 28 أكتوبر 2023، شهد سعر الذهب ارتفاعًا في جميع الأوزان عند بداية التعاملات في الأسواق، فعلى الرغم من ذلك تراجعت أسعار الذهب لعيار 24، وهو أحد أعيرة سبائك الذهب في مصر، حيث بلغ سعره مستوى 2869 جنيهًا، وفي هذا اليوم ارتفع سعر سبيكة الذهب بقيمة 1 جرام ليصل إلى 3042 جنيهًا.

السعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الذهب اليوم في مصر إلى ذروته خلال الفترة السابقة منذ الاثنين الماضي، حيث شهدنا تراجعًا في سعر الذهب عيار 21 في بداية جلسة التداول اليوم، وقد سُجل تراجعًا أيضًا في سعر الذهب عيار 18 بعد أن استقر لفترة من الزمن، ليصل إلى 2152 جنيهًا، ويبدو أن سوق الذهب في مصر يشهد تقلبات ملحوظة في الأسعار هذه الأيام، مما يجعل المتابعين والمستثمرين يبحثون عن توجيهات وتحليلات موثوقة لاتخاذ القرارات المناسبة.

سعر السبائل بمصر

ومع ارتفاع أسعار الذهب زاد البحث عن سعر سبيكة الذهب اليوم في بداية جلسة التداول، حيث ارتفع سعر السبيكة الذهبية بواقع 1 جرام ليصل إلى 3042 جنيهًا، وإليك أسعار السبائك الذهبية بأوزان مختلفة: