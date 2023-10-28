شوف اسمك فورا.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد spa.gov.iq عبر منصة مظلتي للرعاية

أعلنت الوزارة عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد، حيث يعتبر إطلاق خدمة الرعاية الاجتماعية في العراق خطوة هامة لخدمة المواطنين وتحسين ظروفهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويمكنك الاتصال بوزارة العمل العراقية للحصول على معلومات حول الرعاية الاجتماعية ومعرفة إذا كنت مستحقًا لها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد

” يمكنك زيارة موقع وزارة العمل العراقية أو منصة “مظلتي“.

من ثم انتقِ قسم الرعاية الاجتماعية واختر الوجبة السادسة.

بعد ذلك يطلب منك إضافة بياناتك الشخصية، مثل رقم الهوية الوطنية ومحافظتك ورقم الجوال.

انقر على زر “استعلام” لإتمام العملية.”

الأوراق المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية

صورة لبطاقة التموين الخاصة بك.

صورة من جواز السفر، الهوية الوطنية، شهادة الميلاد.

نسخة من الشهادة الطبية التي تؤكد حالة المسن أو المعاق أو المريض.

صورة شهادة ميلاد الأطفال أو شهادة التخرج أو شهادة التسجيل في المدرسة.

صورة لشهادة الزواج أو الوفاة أو الطلاق أو الحالة المدنية.

صورة من إثبات سكنك الحالي.

ما عدد المقبولين في الوجبة الاخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن التفاصيل الكاملة بشأن أسماء المواطنين المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة ببغداد، حيث تم نشر قوائم الأسماء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ليتسنى للجميع الاستعلام عن القبول.

بعد مراجعة البيانات المقدمة من قبل المتقدمين تم قبول حوالي 150,000 مواطن من إجمالي 500,000 متقدم، حيث تم اختيار المستحقين وفقًا للمعايير والشروط المحددة والمتاحة لكل متقدم.

حيث تسعى الوزارة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

خطوات التقديم في الرعاية الاجتماعية