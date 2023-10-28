رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 العراق mohesr.gov.iq

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 العراق، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية، واليكم خطوات ورابط الاستعلام …

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 العراق

حيث اعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن انهاء فرز طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية، وتيسيراً للطلاب وأولياء الأمور فقد تم تخصيص رابط الكتروني للاستعلام على نتائج القبول المركزي 2023 العراق، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تسى بكل جهدها لتسهيل الاطلاع على نتائج القبول المركزي ، واليكم خطوات الاستعلام.

الدخول على رابط وزارة التعليم العالي العراقي من هنا.

اضغط على الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على استعلام”

سوف تظهر امامك كافة التفاصيل والكلية التي تم قبول الطالب بها.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية في العراق

وكانت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية والتي أكدت على أنه أقل من العام الماضي وهذا بسبب وجود أماكن شاغرة وإليمن الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية.

جامعة بغداد كلية الطب البشري 100.9%.

كلية طب الأسنان 99.5%.

كليات الصيدلة أعلنت عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية 98%.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العراقي على أن الطلاب يكمنهم الإطلاع على نتائج القبول المركزي من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية، والتي أكدت على حرصها الدائم على مساعدة الطلاب في شتى المحافظات العراقية، وتمنت النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.