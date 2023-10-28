هنا رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf لدى موقع مظلتي 2023 لجميع محافظات العراقية
هنا رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf لدى موقع مظلتي 2023 لجميع محافظات العراقية
يبحث العديد من المواطنين على رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في أراضي العراق حيث وفرت الحكومة العراقية في الفترة الاخيرة خدمة الرعاية الاجتماعية وقد زاد البحث في مختلف المحافظات العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة بغداد حيث تم اعلان من قبل الجهات المسؤولة عن كافة التفاصيل المتعلقة بأسماء الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقدم خدمة الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة في بغداد حيث تم نشر قوائم اسماء المواطنين عبر موقع وزارة العمل الان ليتمكن الجميع التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في أراضي العراق.
كيفية استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق
أعلنت وزارة العمل في العراق حيث يعتبر الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في الدولة لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:
- في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي وهو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلمتي.
- سوف يحتاج منك الموقع تسجيل الدخول.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للوصول إلى الموقع.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخيارات في الموقع.
- ضمن كل هذه الخيارات المتاحة لك.
- انقر فوق “أسماء الرعاية الاجتماعية”.
- سوف يتم طلب بيانات مختلفة داخل موقع الوزارة.
- يمكنك الاستفسار وإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الايقونات المتوفرة بالموقع في العراق.
- كذلك تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.
- سوف يكون لديك كافة التفاصيل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.