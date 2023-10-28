نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024، تتزايد معدلات البحث عن نتائج القبول بالجامعات المركزية بشكل كبير جداً، وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن استقبال عدد كبير من الطلبات فيما يقارب 3000 ألف متقدم للسنة الدراسية الجديدة 2024، كما كشفت الوزارة أن نسب استيعاب الجامعات للطلاب مرتفع كثيراً عن السنوات الدراسية الماضية، وهذا نظراً لتطور العملية التعليمية والسيطرة على وباء فيروس كورونا الذي كان عائق لسير العملية التعليمية في عام 2020 وحتى مطلع 2022.

الطلاب من جميع المحافظات العراقية ينتظرون إصدار نتائج القبول المركزي بفارغ من الصبر، كما يهتم الطلاب بسرعة معرفة النتائج لتقديم الأوراق والمستندات التي أعلنت عنها الجامعة الفترة الماضية، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم أهم الأخبار التي توصل إليها فريق موقعنا عن موعد إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024.

نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2024

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تسجيل عدد كبير من الطلبة والطالبات بالمرحلة الجامعية للسنة الدراسية 2023-2024 حيث وصل إجمالي المتقدمين نحو 450 ألف طالب، والآن جاري العمل على فحص طلبات التسجيل لجميع المحافظات، لقد تم التسجيل على الجامعات العراقية بشكل إلكتروني وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على الطلاب، وأشارت بعض المصادر المسؤولة أن عملية الفحص أوشكت على الانتهاء وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الإعلان عن نتائج القبول ويتم رفع كشوفات المقبولين في الجامعات عبر الموقع الإلكتروني، كما أشارت الوزارة أن الآن تم اعتماد النتائج وتم اعلان 10 الأوائل بنسبة 10%.

رابط استخراج نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية 2024