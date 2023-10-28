من هو عبد العزيز الخميس ويكيبيديا “السيرة الذاتية”

عبد العزيز الخميس، الإعلامي المثير للجدل، يثير تساؤلات الكثيرين. يُعتبر شخصية مثيرة للاهتمام في عالم الإعلام، حيث يتميز برؤى جريئة وتحليلات مثيرة للجدل. يتمتع بقدرة على إطلاق النقاشات وتحدي المفاهيم التقليدية، ويعد عبد العزيز الخميس وجهًا مثيرًا للاهتمام في مجاله، مما يجعله مصدرًا مهمًا للمعلومات والآراء المختلفة في الوسط الإعلامي.

من هو عبد العزيز الخميس ويكيبيديا

ولد عبد العزيز الخميس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 1961، حيث درس فيها قبل أن ينتقل إلى لندن لمواصلة تعليمه. حصل على شهادة في الصحافة وقضى عشرين عامًا خارج السعودية، حيث استثمر هذه الفترة في تطوير مهاراته واكتساب خبرات غنية.

عبد العزيز الخميس، الصحفي السعودي ذو شهرة واسعة، قدم إسهامات مهمة في مجال الصحافة، وقد عمل في عدد من الصحف والمجلات المرموقة، وظهر بانتظام في برامج سياسية مرموقة، حيث أثرى هذا المجال برؤى وتحليلاته المثيرة للجدل.

عاد عبد العزيز الخميس إلى السعودية بعد هذه الفترة، وبدأ في تقديم برامجه وكتابة مقالاته في المجال السياسي، لقد أصبح له بصمة قوية في هذا المجال، حيث يتميز بأسلوبه الفريد ورؤيته المستقلة، ويعتبر عبد العزيز الخميس صوتًا مؤثرًا في المشهد الإعلامي السعودي.