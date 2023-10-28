الآن هنا نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يرغب العديد من الطلاب العراقيين التعرف على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما أعلنت وزارة التربية في دولة العراق ما هو موعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثالث لهذا الصف السادس الاعدادي 2023م كما وفرت الوزارة موقع نتائجنا وموقع الوزارة من أجل على آخر أخبار الوزراة في الوقت الراهن.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق توقيت الاختبارات الدور الثالث للصف السادس الاعدادي والصف الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي والذي بدء في يوم الاربعاء 25 من اكتوبر لعام 2023 الساعة الواحدة ظهرا، وينتهي في الأول من نوفمبر 2023 وقد تم تحديد موعد امتحان الدور الثالث ولكن سوف يتم رصد ومراجعة ثم يتم ظهور النتيجة النهائية.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

في البداية للحصول على هذه النتائج الدور الثالث للصف السادس الاعدادي يجب اتباع التعليمات التالية: