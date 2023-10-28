طريقة عمل بسكويت الزبدة بمنتهى السهولة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل بسكويت الزبدة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت الزبدة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

200 غرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ

120 غرام سكر

280 غرام دقيق

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة التحضير:

1. في وعاء نبدأ بمزج الزبدة مع السكر.

2. بمجرد المزج، نضيف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

3. نقوم بإضافة الطحين و نمزج جيدًا.

4. نلف العجين في ورق السولوفان (بلاستيكي) ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا، بعد ذلك، نوم بـتقطيع العجين إلى شرائح ( كما في الصورة ).

5. نضعها على صينية وندخلها الى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 11-12 دقيقة.