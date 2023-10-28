كيكة العائلة بأسهل وأسرع طريقة.. والطعم لا يُقاوم

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيكة العائلة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة العائلة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

مكونات الكيك:

– 2 أكواب من دقيق

– 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

– 1/2 ملعقة صغيرة من الملح

– 1 كوب سكر

– 2 بيضة

– 1/2 كوب زيت نباتي

– 1 كوب حليب

– قشرة ليمونتين

– عصير ليمونة واحدة

مكونات شراب الليمون:

– 1 كوب سكر بودرة (سكر مطحون)

– عصير ليمونة إلى ليمونتين (تعديل الكمية حسب القوام المرغوب)

طريقة التحضير:

1. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتدهن صينية بالزبدة.

2. في وعاء كبير، ينخل الدقيق والبيكنج بودر والملح، وتمزج هذه المكونات الجافة جيدًا.

3. في وعاء آخر، اخفقي السكر والبيض حتى تحصلين على مزيج ناعم وكريمي.

4. أضيفي الزيت واستمري في الخفق حتى يتم دمج المزيج جيدًا.

5. أضيفي المكونات الجافة المنخولة تدريجيًا إلى المزيج مع التناوب مع الحليب، وامزجي حتى تحصلين على كتلة متجانسة.

6. أضيفي قشر الليمون وعصيره إلى العجين وامزجي لمزج النكهات.

7. صبي الخليط في صينية.

8. ضعيها في الفرن المسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة

9. أثناء تبريد الكيك، قومب بتحضير شراب الليمون عن طريق مزج سكر البودرة وكمية كافية من عصير الليمون في قدر على النار مع التحريك حتى يتغير لونه لذهبي ويتماسك قوامه.

10. بعد أن يبرد الكيك تمامًا، صبي الشراب فوق الجزء العلوي، متيحًا لها أن يتدفق على الجوانب.