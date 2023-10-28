تثبيت وتحميل لعبة Grand Theft Auto 6 2024..إعلان GTA 6: متى تم تأكيد GTA 6؟ نقدم لكم كل ما نعرفه حتى الآن

تثبيت وتحميل لعبة Grand Theft Auto 6 2024، أكدت شركة Rockstar Games رسميًا أنها تعمل على لعبة GTA 6 في فبراير من العام الماضي، لقد تسلل الكشف في الجزء السفلي من تحديث مجتمع GTA 5، مع سطر واحد يشير إلى أن “التطوير النشط للإدخال التالي في سلسلة Grand Theft Auto يجري على قدم وساق”، الحديث عن التقليل من شأنه، إيه؟ منذ ذلك الحين، لم يكن لدينا سوى القليل من Rockstar بأي صفة رسمية.

تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6

في 18 سبتمبر، لقد شهد تسريب غير مسبوق للعبة GTA 6 أكثر من 90 مقطع فيديو ولقطات شاشة من إصدار ألفا مبكر قيد التطوير للعبة على الإنترنت وقد اعترفت شركة Rockstar بالاختراق وقامت بالتحقق منه، وتعمل على مسح المواد المسربة من الإنترنت، وبطبيعة الحال كشفت هذه النظرة الأولى على Grand Theft Auto 6 عن بعض التفاصيل الجديدة حول اللعبة بما في ذلك معلومات حول موقع GTA 6 والشخصيات وطريقة اللعب، لذا استمر في القراءة للعثور على كل ما تحتاج لمعرفته حول GTA 6 حتى الآن.

إعلان GTA 6: متى تم تأكيد GTA 6؟

جاء الإعلان الأول عن GTA 6 في فبراير 2022، عندما تسللت Rockstar Games إلى الأخبار التي تفيد بأن GTA 6 “تجري على قدم وساق” كجزء من تحديث أوسع لمجتمع GTA 5 وGTA Online، مع الإعلان عن أن Grand Theft Auto 6 في “تطوير نشط”، قالت Rockstar: “بالنيابة عن فريقنا بأكمله، نشكركم جميعًا على دعمكم ولا يمكننا الانتظار للتقدم معكم نحو المستقبل!” ولكن اذا اردت تحميل اللعبة ف عليك ان تقوم بتطبيق الخطوات التالية: