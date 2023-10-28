الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة 2023 والشروط المطلوبة والموعد الرسمي للتسجيل عبر موقع وزارة العمل العراقية

الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة 2023، بشرى سارة للمواطنين في جميع أنحاء العراق عن فتح باب التسجيل في دفعة جديدة من الرعاية الاجتماعية، حيث قامت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار جديدة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تستعد لاستقبال طلبات التسجيل في الدفعة الجديدة السادسة، ولذلك البحث عن حقيقة هذه الأخبار مرتفعة للغاية ولن تتوقف للحظة واحدة.

خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن كشوفات المشمولين بالوجبة التاسعة التي تقدم عليها نحو 500 ألف مواطن وجاري انتهاء رفع كشوفات المشمولين، وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لعملية إيداع المستحقات المتعلقة بالوجبة التاسعة نظراً لعدم انتهاء رفع الكشوفات، ومن المقرر أن يتم تحديد الصرف بعد الانتهاء مباشرةً لكي يحصل المستفيدون على المستحقات في فترة واحدة، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على المزيد عن الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة 2023.

الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة 2023

بشكل رسمي أعلن السيد الدكتور أحمد الأسدي في إحدى البرامج التلفزيونية عن فتح باب التسجيل الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة 2023 و يتم البدء في التسجيل صباح الغد الأحد الموافق 29 من أكتوبر الجاري، وأكد سيادته أن يكون عدد المشمولين فيها نحو 90 ألف من الجنسين الرجال والنساء وتستمر عملية التسجيل حتى نهاية أكتوبر الجاري والتسجيل يكون بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية، وخلال الفترة القادمة يتم تحديد موعد صرف الوجبة التاسعة.

شروط الاستحقاق من الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة العراق

تم الكشف سابقاً عن شروط الاستحقاق من الرعاية الاجتماعية وبناءاً على الشروط والضوابط يتم قبول الطلب لأن الدعم يتم صرفه لفئة معينة من المواطنين والتي تأتي على النحو التالي:.