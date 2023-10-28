بالخطوات.. طريقة عمل الفوكاشيا بكل سهولة والطعم خطير

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الفوكاشيا، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الفوكاشيا، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– 500 غرام طحين

– 50 ملليلتر زيت

– 4 غرام ملح

– 10 غرام سكر

– 15 غرام خميرة الخبز

– 120 ملليلتر حليب دافئ

– 120 ملليلتر ماء دافئ

طريقة التحضير:

أولًا اسكبي الماء والحليب في وعاء.

أضيفي الزيت والخميرة والملح والسكر وقلبيهم جيدًا وأضيفي الطحين ثم اعجني العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة واحدة.

قومي بفرد العجينة وشكل منها دوائر، ثم قومي بتغطيتها لمدة 20 دقيقة.

قومي بعمل تجاويف صغيرة على الجزء العلوي واخبزها على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.