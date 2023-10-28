مش هتشتريه من برا تاني.. طريقة عمل الكرواسون بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الكرواسون، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الكرواسون، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

الكرواسون المنزلية

المكونات:

400 مل حليب (دافئ)

12 غرام خميرة

1 ملعقة طعام سكر

30 غرام زبدة مذابة

600 غرام طحين قمح

8 غرام ملح (ملعقة صغيرة)

15 غرام طحين قمح عادي

طريقة التحضير:

1. في وعاء، ضعي الحليب الدافئ، الخميرة الجافة، السكر والزبدة المذابة، ثم قومي بتخليطها جيدًا.

2. ضعي الطحين والملح، وقلبي جيدًا.

3. اعجني العجينة حتى تحصلين على عجينة ناعمة وملساء.

4. قسّمي العجينة إلى قسمين، ثم تقسّم كل جزء إلى 6 أجزاء، ثم شكلي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

5. ادهنيها بصفار البيض.

6. سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية وادخل الكروسان لمدة 25 دقيقة.