عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الإنجلش كيك بالبرتقال والمكسرات، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الإنجلش كيك بالبرتقال والمكسرات، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

2 بيضة.

2 كوب دقيق ابيض.

نصف كوب حليب.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب زيت نباتي.

2 ملعقة وربع بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال.

كوب وربع سكر أبيض.

ربع كوب زبيب.

ربع كوب جوز.

2 ملعقة سكر بودرة.

طريقة التحضير:

يوضع الدقيق والبيكنج بودر في طبق عميق ويقلبان جيدًا.

يوضع البيض والسكر في طبق آخر ويمزجان جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح لون المزيج فاتح، ثم يوضع بشر البرتقال وعصير الليمون والزيت واللبن واستمري في التقليب.

تضاف المكونات السابقة إلى خليط الدقيق وتقلب جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة.

اسكبي عجين الكيك في قالب الإنجلش كيك المدهون بالسمنة ومرشوش بالدقيق، وزيني الوجه برشة من الزبيب والمكسرات.

توضع الصينية في فرن مسخن مسبقًا بالرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ساعة إلا ربع.

انتظري حتى يبرد الكيك ثم قطعيه وضعيه في أطباق التقديم، ويمكنك رش السكر البودرة على الوجه، وبالهنا والشفا.