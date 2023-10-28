مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 مترجمة على قصة عشق و ATV التركية فيصل ينقذ عثمان من القتل في آخر لحظة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134، شهدت الحلقة 133 من قيامة عثمان أقوى الأحداث وتفاعل الجمهور كثيراً مع الحلقة التي كانوا ينتظرونها منذ أسبوعين، اسم مسلسل قيامة عثمان يتصدر محركات البحث بشكل ملحوظ لأن هناك عدة قنوات مازالت تقوم بنقل الحلقة السابقة، لكن تم عرض المسلسل على القنوات الرسمية التي تمتلك حقوق العرض الحصري يومين الأربعاء والخميس الماضي، وخلال الفقرات التالية ننشر لحضراتكم أحداث جديدة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134

المؤسس عثمان من الأعمال المميزة التي نالت إعجاب الكبير والصغير استطاع السيد فيصل أن ينقذ عثمان لأن ريموس هرب من السجن، وعندما سئل عثمان جنوده عما يحدث ولماذا فيصل فقط من شاهد ريموس لم يجب أحد وهذا ما يزيد من شك عثمان فمن حوله ويحذرهم جميعاً، وفور انتهاء عرض الحلقة بدأ الجمهور يبحث بكثرة عن الحلقة 134 لاستكمال التفاصيل وما الذي يفعله عثمان الفترة القادمة، في كل مرة يقع فيها عثمان في مكيدة يجد من يسانده.

وفي الحلقات الماضية اكتشف عثمان حقائق كثيرة وأخبره علاء الدين أن يعقوب خائن له وللدولة العثمانية وقد له الدلائل ومن هنا بدأ لعثمان في وضع حيلة ذكية لكشف الخيانة مع من حوله للحفاظ على كيان الدولة العثمانية التي أمنه والده أرطغرل عليها دوناً عن باقي أخواته رغم أن كان الأبن الأصغر، سوف تستمتعون بأقوى الأحداث والتفاصيل عن الدولة العثمانية التي يقودها عثمان بن أرطغرل عند مشاهدة الحلقة 134 التي ننشر لكم موعدها في الفقرة التالية ابقوا معنا.

مواعيد عرض واعادة مسلسل قيامة عثمان الموسم 2 ح134

بعد عدة أيام وخلال هذا الأسبوع يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل التركي قيامة عثمان الحلقة 134 يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.

سوف يعرض مسلسل قيامة عثمان مترجم على قناة ATV التركية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

كما يتم نقل مسلسل قيامة عثمان عبر موقع قصة عشق في الساعة 12 مساءً.

وفي يوم الخميس يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان على الفجر الجزائرية الساعة 8 مساءً والجمعة في الساعة 1 ظهراً.

تردد قناة اي تي في ATV التركية 2023