مباراة تشيلسي وبرينتفورد الآن قناة beIN SPORTS 1 الدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة تشيلسي وبرينتفورد بث مباشر الآن على قناة beIN SPORTS 1 في الدوري الإنجليزي ستكون المباراة ضمن ديربي لندني جديد حيث يتصارع تشيلسي، الفريق الإنجليزي المعروف، مع برينتفورد ضمن مواجهات من الجولة العاشرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد

تنطلق اليوم مباراة تشيلسي وبرينتفورد في ملعب ستامفورد بريدج. ستقام المباراة في الساعة 2:30 بتوقيت السعودية، الساعة 1:30 بتوقيت مصر، والساعة 3:30 بتوقيت الإمارات. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرينتفورد

ستنقل مباراة تشيلسي وبرينتفورد على القناة الرياضية beIN SPORTS 1، وسيكون التعليق الصوتي للمباراة من قبل المعلق الرياضي علي محمد علي.

تشكيل تشيلسي الرسمي

المرمى: سانشيز

الدفاع: كولويل – ديساسي – كوكوريلا – تياجو سيلفا

الوسط : جالاجير – كايسيدو – مودويكي

الهجوم: جاكسون – سترلينج – بالمر

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي وبرينتفورد بث مباشر

لمشاهدة مباراة تشيلسي وبرينتفورد بث مباشر، يمكنك الاستفادة من خدمات بين كونكت وتطبيق تود. بين كونكت هو خدمة بث رياضية عبر الإنترنت تقدمها شبكة beIN SPORTS، وتوفر تغطية شاملة للمباريات المهمة. يمكنك الاشتراك في بين كونكت والاستمتاع بمشاهدة المباراة على الإنترنت عبر الجهاز الذي تفضله، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام تطبيق تود (Tod)، وهو تطبيق يوفر خدمة بث مباشر للأحداث الرياضية. تطبيق تود يوفر مجموعة واسعة من المحتوى الرياضي بما في ذلك المباريات المباشرة، ويمكنك تنزيل التطبيق على جهازك الذكي ومشاهدة المباراة بسهولة وراحة.