حقيقة وفاة احمد الخليلي.. صحيح ام إشاعة؟

تفاجأ الجميع بخبر وفاة المراسل الصحفي الأردني أحمد الخليلي، الذي اشتهر بشكل كبير وكان له عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. كان الخليلي يؤدي عمله بكل احترافية وجدية، وكان يتميز بالاجتهاد وتحقيق إنجازات رائعة، وقد تم تداول خبر وفاته في يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022.

حقيقة وفاة احمد الخليلي

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن أحمد الخليلي لا يزال على قيد الحياة. كان ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات، وقد تبين فيما بعد أن حسابه الرسمي على منصة انستغرام تعرض للاختراق، ولكنه لا يزال على قيد الحياة، ولا يعرف حتى الآن من قام بهذا الاختراق.