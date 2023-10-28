سبب سقوط مدرج صالة حسن مصطفى.. اليكم تفاصيل الحادث

تم الإعلان عن سقوط مدرج صالة حسن مصطفى، حيث كانت تجري مباراة كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، وانتشر الخبر عبر وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقد أصيب العديد من المشجعين الذين كانوا حاضرين في المباراة بإصابات متفاوتة بين المتوسطة والخفيفة، وتم تعليق المباراة بسبب الفوضى والهلع الذي نشب في المكان بعد الحاد، وأثار الحادث استفسارات رواد التواصل الاجتماعي حول سبب سقوط مدرج صالة حسن مصطفى، وسنتعرف على التفاصيل في هذا المقال المقدم من موقع البديل.

سبب سقوط مدرج صالة حسن مصطفى اليوم

تشير التقارير الإعلامية المصرية إلى أن سبب السقوط يعود إلى سقوط إحدى اللوحات الحديدية في الملعب على المدرج، مما أدى إلى انهياره، ليتم تعليق المباراة على الفور، وعمل لاعبو الفريقين على إسعاف ومساعدة المصابين الذين كانوا على المدرج.

تفاصيل الحادثة

في إطار بطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، انطلقت مساء السبت المباراة المثيرة بين الأهلي والاتحاد السكندري، حيث تنافست الفرق على لقب البطولة، تم استضافة المباراة في صالة الدكتور حسن مصطفى. ومع اقتراب نهاية المباراة، حدثت حادثة مؤسفة حيث سقطت لوحة حديدية على المدرج، مما أدى إلى انهيار المدرج وتعرض العديد من المشجعين للإصابة، هذا هو سبب سقوط مدرج صالة حسن مصطفى، وتم تسجيل العشرات من الإصابات التي تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.