“على القنوات الرسمية” نزال تايسون فيوري ضد نغانو.. افتتاح موسم الرياض 2023

تترقب الجماهير حول العالم نزال تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض الرياضي لعام 2023، يعتبر هذا النزال من أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ويترقبه الكثيرون حول العالم.

كيفية مشاهدة نزال تايسون فيوري ضد نغانو

سيقام النزال اليوم السبت مساءً، والموافق لـ 28 أكتوبر 2023 هو موعد النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، والقنوات الناقلة للنزال هي:

BT Sport Box Office.

Ssc HD.

قناة السعودية الرياضية.

MBC ACTION.

لم يتذوق الملاكمان الخسارة إطلاقاً عبر مشوارهما الرياضي ما يزيد إثارة هذا النزال في موسم الرياض مع بقية فعالياته. يترقب عشاق الملاكمة هذا النزال المرتقب، وسنبقى على انتظار الإعلان عن القنوات الناقلة للنزال، ونتمنى أن يكون هذا النزال مثيرًا وممتعًا للجماهير.