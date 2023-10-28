شروط تمام للتمويل 2023.. وكيفية الحصول عليه

الجميع يبحث عن معرفة شروط تمام للتمويل في عام 2023 والوقت المستغرق للحصول على قرض تمام، حيث يعد تمام واحدة من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية، وهو خدمة رقمية تهدف إلى مساعدة المواطنين في الحصول على تمويل مالي لتلبية احتياجاتهم، وفي هذا السياق، سنقدم لكم بعض المعلومات حول شروط تمام للتمويل عبر موقع البديل.

شروط تمام للتمويل

توضع خدمة “تمام” مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب الالتزام بها للحصول على التمويل المقدم منها. وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

1. يجب عدم وجود أي مبالغ مستحقة في حساب المتقدم لخدمة “تمام”.

2. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن عشرين عامًا.

3. من الشروط الهامة أن يتم دفع جميع الرسوم المطلوبة من المنصة، والتي تبلغ 1٪ من مبلغ التمويل المطلوب والذي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي.

4. يجب على المتقدم أن يوافق على جميع الشروط والأحكام المبينة في العقد.

5. يجب أن يكون المتقدم له الأهلية للحصول على التمويل والقدرة على سداد المبلغ الممول.

6. يجب توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتوثيق إجمالي الراتب الشهري للمتقدم، ويجب أن تكون الأوراق مختومة من جهة العمل.

7. يجب أن تكون جميع البيانات المدخلة في طلب الدعم صحيحة وخالية من الأخطاء.

8. يجب الالتزام بسداد جميع الأقساط المتفق عليها.

كيفية الحصول على تمويل من شركة تمام

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل من خدمة “تمام”، فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتنزيل تطبيق “تمام” على هاتفك المحمول، فإذا كنت تستخدم جهاز iPhone، يمكنك تنزيله آبل ستور، وإذا كنت تستخدم جهاز Android، يمكنك تنزيله من المتجر الرسمي لاندرويد.

2. قم بتثبيت التطبيق على هاتفك المحمول.

3. بعد ذلك، قم بإنشاء حساب جديد.

4. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، مثل رقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها من التفاصيل الشخصية.

5. انتقل إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.

6. ثم انقر على “تقديم الطلب” (Apply Now).

7. حدد المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه وفترة السداد التي تتناسب مع احتياجاتك.

8. انقر على “الحصول على التمويل” (Get Loan).

9. سيتم مراجعة طلبك وستتلقى إما قبولاً أو رفضًا. يرجى أن تكون صبورًا وانتظر الرد.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك البدء في عملية الحصول على تمويل من خدمة “تمام”.