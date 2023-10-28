سبب وفاة محمد العزاوي.. أستاذ المقامات العراقية ومنشد الرافدين

وفاة المنشد العراقي محمد العزاوي تسببت في تصدر اسمه لمؤشر محرك البحث “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا دفع الكثير من الأشخاص للبحث عن تفاصيل حياته وسبب وفاته، وسوف نقدم لك في هذه المقالة سبب الوفاة الحقيقي للرحال محمد العزاوي.

سبب وفاة المنشد محمد العزاوي

توفي المنشد العراقي محمد العزاوي بسبب نوبة قلبية مفاجئة، حيث وقعت هذه الحادثة القاتلة أثناء إقامته في العاصمة العراقية بغداد، وتعرض العزاوي للإصابة التي أدت إلى وفاته فورًا.

الشيخ محمد العزاوي ويكيبيديا

سوف نتعرف فيما يلي على أهم المعلومات التي تأتي حول الشيخ محمد العزاوي:

الاسم محمد العزاوي الجنسية يحمل الجنسية العراقية مكان الميلاد دولة العراق التحصيل الدراسي ليسانس الشريعة الإسلامية جامعة بغداد بداية العمل امامًا في عدة مساجد بالعراق، وإمام مسجد في محافظ ديالي تاريخ الوفاة يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 العمر حوالي 53 سنة المهنة قارئ قرآن ومنشد

يجدر الإشارة إلى أن المنشد الراحل، محمد العزاوي، قد أصدر ثلاثة ألبومات هامة، وهي: “أمنية العمر”، “الارتقاء”، و “مع الله”. يعد من بين أعماله البارزة “مطار المدينة”، “يا قارئ القرآن”، و “مع الله”، وغيرها. شارك أيضًا في العديد من المهرجانات الإنشادية في جدة، المملكة العربية السعودية، والشارقة، الإمارات العربية المتحدة. في عام 1998، انتقل للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هناك بدأ في نشر فنه الإسلامي، الذي حظي بترحيب واسع في منطقة الخليج، قبل أن يعود إلى بغداد.

كما عمل المنشد الراحل أيضًا في قناة “المجد” الفضائية، حيث كان مقدمًا لبرامج متخصصة في النشيد الإسلامي. كما شغل منصب مساعد للمدير العام في قناة “شدا” الإنشادية، بالإضافة إلى ذلك، برز في تقديمه للمقامات العراقية بشكل مميز.