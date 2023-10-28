نزول تشكيلة مباراة برشلونة وريال مدريد الرسمية 2023 اليوم السبت في كلاسيكو الأرض

يترقب عشاق كرة القدم في العالم مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، والتي ستقام اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في ملعب “مونتجويك” في إقليم كتالونيا، حيث يمتلك ريال مدريد الأفضلية على نظيره برشلونة في المواجهات الرسمية التي أقيمت بين الفريقين في الكلاسيكو، حيث فاز الميرينجي على البلوجرانا في 102 مباراة، بينما فاز برشلونة في 125 مباراة، وحسم التعادل النتيجة في 64 لقاءً

تشكيلة مباراة برشلونة وريال مدريد الرسمية

يخوض برشلونة المباراة أمام نظيره الملكي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، مارتينيز، كريستينسن، بالدي.

خط الوسط: كانسيلو، فيرمين لوبيز، جوندوجان، جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي العائدون من الإصابة.

فيما يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: كيبا.

الدفاع: ألابا، روديجر، كارفخال، وميندي

الوسط: فالفيردي، تشواميني وكروس

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

ويعتبر هذا اللقاء فرصة لدخول التاريخ، حيث يمكن لريال مدريد تحقيق فوزٍ جديدٍ والتفوق على برشلونة في المواجهات الرسمية بين الفريقين، بينما يسعى برشلونة لتحقيق الفوز وتقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني