results.mlazemna استخراج نتائج القبول المركزي 2023 2024 الحدود الدنيا بالرقم الامتحاني موقع الوزارة الرسمي

رابط نتائج القبول المركزي 2023 يتم الحصول من خلاله على النتائج، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالعراق عن نسب القبول في كافة المحافظات ولجميع الشعب، علاوة على ذلك فإن الوزارة أعلنت أيضًا على نتائج السادس الاعدادي للدور الثاني من فترة ليست بعيدة لجميع الشعب، وذلك حتى يستطيع كل طالب الالتحاق بالكلية التي تناسب مجموعه، وذلك لأن هدف الوزارة من خلال إعلان هذا المعدلات هو أن يعرف كل طالب وطالبة الكلية التي سوف يلتحق بها.

رابط نتائج القبول المركزي 2023

نتائج القبول المركزي 2023 نتائجنا، يتم تحديد هذه المعدلات بناءًا على العديد من العوامل مثل نسب النجاح بوجه عام وعدد المقاعد المتاحة داخل الجامعات، ونوضح لكم هذه المعدلات على النحو التالي:

كلية الطب %99.67.

كلية طب الزهراء %99.57.

كلية طب الاسنان %98.83.

كلية طب بيطري %68.33.

كلية الصيدلة %98.5.

كلية هندسة حاسبات %93.

كلية هندسة ميكانيكا %90.5.

كلية هندسة قسم كيمياوية %95.33.

كلية هندسة قسم المواد %88.33.

كلية العلوم %82.67.

كلية علوم قسم الرياضيات %74.17.

كلية العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75.

كلية القانون %82.

كلية التمريض للذكور %96.33.

كلية التمريض للبنات %93.17.

كلية التربية للعلوم الصرفة %70.67.

كلية التربية للعلوم الإنسانية %72.67

كلية الزراعة %60.

كلية الآداب 68,67%.

كلية علوم البحار %63.83.

كلية الإدارة والاقتصاد %61.5.

كلية الإدارة والاقتصاد القرنة %60.

كلية التربية القرنة %65.5.

كلية التربية للبنات %66.33.

نتائج القبول المركزي 2023 الحدود الدنيا

رابط نتائج القبول المركزي 2023 تم الإعلان عنه ويمكنك الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: