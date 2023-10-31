Pdf Now تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد وعموم المحافظات 2023 كشوفات المشمولين الجديدة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتسائل عنها الكثير من المواطنين العراقيين في كافة المحافظات العراقية لهذا العام، وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن جميع الطلبات التي استقبلتها من قبل المستفيدين يتم الآن فحصها جيدًا قبل الإعلان عنها، وذلك لأن الهدف الأساسي هو توصيل الدعم للأسر المحتاجة لتوفير لهم جميع احتياجاتهم الأساسية وتوفير لهم حياة كريمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد يمكن تحميلها عبر اتباع الآتي..

الدخول إلى منصة مظلتي .

الضغط على خيار”الرعاية الاجتماعية”.

قم بتحديد خيار” أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023″.

تحديد الوجبة والدفعة.

إدراج جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

اضغط على زر”تنزيل” الملف الخاص بجميع الأشخاص المستفيدين”.

وبذلك تكون جميع الكشوفات التي تخص المستفيدين لديك يمكن الإطلاع عليها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد

الجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية من أهم المنح التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر محدودي الدخل، حيث أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 لابد قبل أن تبحث عنهم معرفة الشروط التي بناءً عليها يتم تحديد أسماء المستفيدين والتي تكون كما يلي: