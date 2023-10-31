Pdf تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السادسة عموم المحافظات هنا

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تم إعداد قائمة بجميع هذه الأسماء، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن هذه الأسماء تم اختيارها بعناية فائقة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأماكن التي تحتاجه والتي بالفعل تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وصرحت الوزارة أنها قامت باستقبال عدد كبير من الطلبات لهذا العام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 يمكنك التأكد من جميع هذه الكشوفات من خلال الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة، كما أشارت الوزارة أن الإعلان بات أقرب من أي وقت مضى، وأوضحت الوزارة أن الآن تعمل على إنهاء جميع الإجراءات التي تخص الوجبة الخامسة حتى تقوم بتقديمها للمستفيدين حتى تعلن عنها بشكل رسمي، كما أعلنت الوزارة أن هذه الأسماء سوف تقوم بإرسالها إلى اللجان الخاصة بالتنظيم للتحقق منها ومن ثم توزيعها، وقال مصدر رسمي من داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن تقدم للحصول على هذا الدعم حوالي 300 ألف شخص، وذلك حتى يحصلون على الدعم المادي من الدفعة السادسة، حيث أن كل هذا الدعم يأتي في حرص الحكومة العراقية على توفير حياة كريمة لأبناء الشعب العراقي وسد جميع احتياجاتهم، لذا أعلنت الوزارة أنها تظل متابعة لجميع الدعم التي أعلنت عنه حتى تضمن وصوله إلى مكانه الصحيح.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك الإطلاع عنهم من خلال الرابط الرسمي للوزارة كما يلي: