مباراة برشلونة وريال مدريد الآن قناة beIN SPORTS 1 الدوري الأسباني “كلاسيكو الأرض”

تترقب جماهير كرة القدم في العالم بفارغ الصبر مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، والتي ستقام اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في ملعب “مونتجويك” في إقليم كتالونيا، حيث يبتعد ريال مدريد عن منافسه البلوجرانا برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساء بتوقيت ومكة المكرمة، اما في الامارات فتنطلق في الساعة السادسة والربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

وتنقل المباراة على العديد من القنوات الرياضية العالمية، بما في ذلك قنوات “بي إن سبورت” و”سكاي سبورتس” و”كانال بلس” و”إيه إس بي إن”، ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد عبر القنوات التالية ايضاً:

bein sports 1.

bein 4k.

تفاصيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لتحسين موقعه في جدول الترتيب

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: تير شتيجن في حراسة المرمى، وفي الدفاع: ديست، بيكيه، أراوخو، وألبا. وفي الوسط: بوسكيتس، دي يونج، وفرانكي، وفي الهجوم: ديمبلي، جريزمان، وفاتي

تترقب جماهير كرة القدم في العالم بفارغ الصبر مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، والتي ستقام اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في ملعب “مونتجويك” في إقليم كتالونيا، كما يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لتحسين موقعه في جدول الترتيب، ويترقب الجميع هذه المباراة بفارغ الصبر لمعرفة الفائز والمتوج باللقب في هذه المواجهة الشرسة.