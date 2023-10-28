مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن على قناة bein sport 1 HD بتعليق حفيظ دراجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مواجهة هامة اليوم أمام فريق ريال مدريد الأسباني في تمام الساعة 4:15 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في المباراة التي ينتظرها العديد من عاشقي كرة القدم، حيث يعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة من أفضل الكلاسيكيات في عالم كرة القدم ومن المقرر أن تكون المباراة بتعليق حفيظ دراجي على قناة بي أن سبورت 1 ويمكن مشاهدة مباراه ريال مدريد وبرشلونة على أكثر من طريقة ومن أهمها على مجموعة قنوات بي إن سبورت.

ريال مدريد وبرشلونة الآن

تعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم من أكثر مباريات التي ينتظرها العديد من عاشقي كرة القدم ليس فقط إذا كان مشجعا لبرشلونة أو يشجع النادي الملكي ريال مدريد، ويعد ليونيل ميسي المهاجم الأرجنتيني السابق لنادي برشلونة هو الهداف التاريخي لكلاسيكو ريال مدريد مع برشلونة، كما يعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للكلاسيكو على ملعب الكامب نو.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

تير شتيغن

أليخاندرو بالدي، إينيغو مارتينيز، كريستنسن، رونالد أراوخو

غافي، إلكاي غندوغان، فيرمين لوبيز

جواو فيلكس، فيران توريس، جواو كانسيلو

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

كيبا

فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، أنطونيو روديغير، داني كارفخال

تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي

فينيسوس جونيور، جود بيلنغهام، رودريغو

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