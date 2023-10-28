مباراة ريال مدريد وبرشلونة الشوط الأول (0-1) لايف الآن على قناة beIN Sports HD 1 اليوم السبت 28-10-2023 ماتش ريال مدريد وبرشلونة لحظة بلحظة

عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون الآن عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة، حيث تتجه الأنظار اليوم صوب كلاسيكو الأرض بين الملكي ريال مدريد والكاتالوني برشلونة، كلا الفريقين ينتظاران المباراة على نار متقدة، حيث أن كلاهما يرغب وبشدة في الحصول على الثلاث نقاط من هذه المباراة، حيث يحتل فريق غيرونا صدارة الدوري برصيد 28 نقطة، ثم يأتي بعده ريال مدريد برصيد 25 نقطة، ثم برشلونة برصيد 24 نقطة، وإذ فاز برشلونة في هذه المباراة سوف يقفز مباشرة إلى المركز الثاني، بينما فوز ريال مدريد يحتاج إلى أهداف كثيرة حتى يحتل الصدارة، لأنه سيكون الفارق بين الملكي ونادي غيرونا هو عدد الأهداف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد & برشلونة : 0 – 1

برشلونة يتقدم على ريال مدريد في الدقيقة السادسة من بداية الشوط الأول، وذلك عن طريق إيلكاي غندوغان.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

لا يتحدث عشاق كرة القدم حول العالم إلا عن الكلاسيكو المنتظر بين برشلونة وريال مدريد في الملعب الأولمبي لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، حيث يجد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي نفسه في المركز الثاني في ترتيب الليغا برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا الذي يحتل المركز الأول برصيد 28 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، حيث يمتلك 24 نقطة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن

ربما تحمل هذه المباراة طابعًا ثأريًا لفريق تشافي هيرنانديز بعد الخسارة الكبيرة في الموسم الماضي على ملعب كامب نو في آخر كلاسيكو بنتيجة 4-0، والذي أُقيم في إياب نصف نهائي كأس الملك، وعلى الرغم من تصريحات تشافي بأن المباراة لن تكون قاطعة وأنه من السابق لأوانه التحدث عن نهايتها، إلا أن الفوز في هذا الكلاسيكو قد يكون مفتاحًا لتغيير الوضع في برشلونة واستعادة الصدارة.

يواجه النادي الكتالوني أزمة فيما يتعلق بالإصابات وعدم وضوح موقف العديد من لاعبيه، ومع ذلك، تشير آخر التقارير إلى عودة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا إلى التشكيلة وجاهزيتهما للمشاركة في المباراة، ومع ذلك فإن قلعة الكاتالونيين قادرة على خوض هذه المباراة رغم الغيابات، لكن الأمر هنا يتعلق بمدى كفاءة اللاعبين وجاهزيتهم، كما يعتمد على مدى قوة واستعداد النادي الملكي، الذي يتتوق إلى العودة لصدارة الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدروي الإسباني اليوم السبت في الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم إقامة المباراة على ملعب مونتجويك الأولمبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنقل قناة beIN Sports HD 1 مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني، كما تنقل قناة beIN Sports HD 1 English بالتعليق الإنجليزي، ويُمكن استقبال تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات وسهيل من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 11547 عمودي 27500 2/3

من المقرر أن يقوم المعلق الجزائري الكبير حفيظ الدراجي بمهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت، الكلاسيكو المنتظر سيحمل إثارة ومتعة كبيرة، فكلا الفريقين لا يفكران إلا في تحقيق الانتصار.