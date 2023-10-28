مباراة النجم الساحلي والأولمبي الباجي قمة الدوري التونسي 2023-24

انطلقت الآن مباراة مباراة النجم الساحلي والأولمبي الباجي بث مباشر على قناة التونسية الرياضية الأولى في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والرابعة والنصف بتوقيت السعودية ومصر والخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، حيث ثتجمع قمة الجولة 8 من الدوري التونسي في مجموعتها الأولى المتصدر النجم الساحلي بنادي الأولمبي الباجي الذي يعتبر من المفاجآت السارة لهذا الموسم في الكرة التونسية. ويتصدر النجم بـ13 نقطة بفارق نقطة عن النادي الإفريقي وعن الأولمبي الباجي الذي يدخل مباراة الجولة الثامنة بطموح انتزاع الصدارة.

تشكيل النجم الساحلي الرسمي

تشكيلة النجم الساحلي المتوقعة في مواجهة الأولمبي الباجي:

حراسة المرمى: الجمل

الدفاع: غدامسي – بن علي – الجلاصي – سيديبي

الوسط: عبيد – جزيري – نوالي – مبي

الهجوم: الشماخي – العبدلي

تشكيل الأولمبي الباجي الرسمي

تشكيلة الأولمبي الباجي المتوقعة في مواجهة النجم الساحلي:

حراسة المرمى: الهلاوي

الدفاع: موديمو – دربالي – براجح – ركوبي

الوسط: أعون – عبسي – فاضلي – فرجاني

الهجوم: عمري – بوعبيد