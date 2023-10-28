عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل برياني بالدجاج المقلي، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل برياني بالدجاج المقلي، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– دجاجة (مقطعة 4 قطع)

– ربع كوب شعيرية (محمصة)

– 3 حبات بطاطس (مقطعة مكعبات)

– 2 كوب أرز

– كوب جزر (مقطع مكعبات)

– كوب بازلاء (مجمدة)

– ملعقة كبيرة بهارات برياني

– نصف ملعقة صغيرة كركم

– نصف ملعقة صغيرة لومي (مطحون)

– ربع كوب زبيب

– لوز: حسب الرغبة (مقلي)

– كاجو: حسب الرغبة (مقلي)

– ملح: حسب الرغبة – فلفل أسود : حسب الرغبة

– الزيت النباتي: حسب الحاجة

طريقة التحضير:

أولًا تغسل الدجاجة جيدًا وتسلق بالطريقة المعتادة ثم تصفى مع الاحتفاظ بالمرق.

اقلي الدجاج حتى يتحمر ويكتسب اللون الذهبي وضعيه جانبًا.

اسلقي البازلاء والبطاطس والجزر وصفيهم، ثم اقليهم بالقليل من الزيت النباتي وضعي الخضار بطبق جانبي.

أضيفي اللومي المطحون، والكركم، وبهار البرياني، والملح، والفلفل الأسود، والشعيرية المحمصة إلى مرق الدجاج.

أضيفي الأرز للمرق وغطي القدر، ثم ضعيه على نار متوسطة ثم خففي عنه النار بعد الغليان واتركيه لينضج. ضعي الأرز في طبق التقديم وضعي فوقه الدجاج والخضار وزيني سطحه باللوز والكاجو والزبيب وقدميه ساخنًا.