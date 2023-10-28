طريقة عمل البصارة المصري على أصولها وسر نجاحها

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل البصارة المصري، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل البصارة المصري، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

للتقديم:

طريقة تحضير البصارة:

بعد نقع الفول يتم تصفيته ويوضع في قدر به ماء، ويرفع على النار حتى الغليان.

يضاف إليه البصل والثوم ويترك على النار لمدة ساعة تقريبا حتى تمام النضج.

نضع إلى الفول الكزبرة والشبت والبقدونس، ونتبله بالملح والفلفل الأسود والكمون، وتترك المكونات على النار لمدة 10 دقائق إضافية.

يرفع القدر من على النار ويترك حتى يبرد قليلا، ويتم خلطه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم.

نضع الخليط في القدر مرة أخرى ويرفع على النار الهادئة حتى الغليان.

في مقلاة على النار نضع الزيت ويترك حتى يسخن، ونضيف إليه البصل مع التقليب حتى يذبل.

نضع الثوم ويتم التقليب حتى يحمر لونه.