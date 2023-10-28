طريقة عمل الفراخ المحشية بالفريك.. هياكلوا صوابعهم وراها

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الفراخ المحشية بالفريك، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الفراخ المحشية بالفريك، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

دجاجة

٢ كوب كبير فريك

بصلة كبيرة مبشورة

سمن أو زبدة أو زيت ذرة

شوربة

ملح _ فلفل أسود

زبيب أو مكسرات للتزيين

طريقة التحضير:

يُنقع الفريك فى ماء لمدة ساعة بعد غسله جيدًا.

نقوم بعمل فتحات بالدجاج وتُتبل من الخارج والداخل بالملح والفلفل الاسود، وتُترك جانبًا.

يُشوح البصل فى الزبدة أو الزيت حتى يصفر لون البصل.

يُصفى الفريك من الماء جيدًا ويُقلب مع البصل، ويُشوح لمدة خمس دقائق، ثم يُسقى بقليل من الشوربة أو بالماء مع إضافة مكعب مرقة دجاج، حتى قرب النُضج.

يُحشى الدجاج بالفريك، وتُقفل بالأعواد الخشب.

نُحضر صينية الفرن ونضع القليل من الزبدة والزيت على النار، وتُشوح على الجانبين، حتى تأخذ اللون الذهبي.

نُضيف نص كوب من الشوربة أو الماء وعند بدأ الغليان تُغطى بورق الألومنيوم وتُدخل الفرن على درجة حرارة عالية حتى تنضج، ثم يُحمر الوجه بفتح الشواية.

يُقدم الدجاج مع الفريك المُتبقي وهو ساخن، ويُجمل بالبقدونس، او الزبيب والمكسرات.