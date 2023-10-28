يلا شوت Now : مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORTS HD في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر، يترقب الجميع في الوطن العربي والعالم مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الاسباني برشلونة ونظيرة الملكي ريال مدريد مواجهة معروفة بالكلاسيكو في الدوري الاسباني وستكون منقولة عبر موقعنا البديل ويمكن للجميع مشاهدة تلك المواجهة الهامة والمرتقبة للغاية بدون تشفير علي قناة beIN SPORTS HD المفتوحة مجاناً.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

ويشهد كلاسيكو الارض بين النادي الملكي والنادي الكتالوني عودة العديد من النجوم التي تعرض للاصابة في برشلونة حيث اعلن برشلونة عودة العديد من النجوم وسوف نستعرض كافة التفاصيل مع حضراتكم قبل بداية اللقاء .

برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم

تناولت وسائل الإعلام الإسبانية المحتملات المشاركة لبعض لاعبي فريق برشلونة الذين عادوا من الإصابة والذين تدربوا في التدريب الرئيسي قبل مباراة الكلاسيكو. عاد كل من ليفاندوفسكي وكوندي ودي يونغ ورافينيا وبيدري.

تواجد أي لاعب من هؤلاء اللاعبين في التشكيلة الخاصة بتشافي هو عامل يعتبره فريق ريال مدريد في صالحه تمامًا، حيث يرون لاعبو البلانكو أن اللاعبين المصابين في برشلونة الذين عادوا إلى الملعب ليسوا في حالة تامة من الجاهزية للمشاركة في المباريات، بناءً على غيابهم الطويل عن الفريق في الفترة الماضية. وهذا يمنح الفرصة لريال مدريد لتجاوزهم في حال قرروا المشاركة في اللقاء.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

تير شتيغن

أليخاندرو بالدي، إينيغو مارتينيز، كريستنسن، رونالد أراوخو

غافي، إلكاي غندوغان، فيرمين لوبيز

جواو فيلكس، فيران توريس، جواو كانسيلو

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

كيبا

فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، أنطونيو روديغير، داني كارفخال

تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي

فينيسوس جونيور، جود بيلنغهام، رودريغو

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