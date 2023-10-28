القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بي ان سبورتس beIN “بدون تقطيع”

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو المواجهة الشرسة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني، وتأتي هذه المباراة في الجولة الحادية عشر من البطولة، حيث ستقام على ملعب منتجويك بدلاً من الكامب نو الذي يخضع حاليًا لأعمال صيانة، لذا دعونا نلقي نظرة على تفاصيل هذه المواجهة وكيفية مشاهدتها عبر القنوات الرسمية.

قنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تم اختيار قنوات “بي إن سبورت واحد” و”بي إن 4K” وقناة “تود” كقنوات نقل المباراة رسميًا. ستتيح هذه القنوات للجماهير متابعة اللقاء بجودة عالية وتغطية شاملة للأحداث على الملعب.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت مصر، وفي الساعة 5:15 بتوقيت السعودية، وفي الساعة 6:15 بتوقيت الإمارات. يتوجب على محبي الفريقين أن يكونوا على استعداد لمتابعة هذه المباراة المثيرة في الوقت المحدد.

كيفية مشاهدة مباراة الكلاسيكو

لمشاهدة المباراة عبر القنوات الرسمية المذكورة سابقًا، يجب الاشتراك في خدمة البث التلفزيوني المقدمة من مزود الخدمة الخاص بك والتي تتضمن هذه القنوات، ويمكنكم التحقق من الحصول على هذه القنوات في حزمة القنوات الخاصة بكم أو الاتصال بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول الاشتراك والتفاصيل التقنية.

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لا تفوتوا هذه المواجهة الشرسة بين برشلونة وريال مدريد واستعدوا لمشاهدة أفضل لاعبي العالم يتنافسون في مباراة مثيرة على ملعب منتجويك. ستوفر القنوات الرسمية تجربة مشاهدة ممتازة وتغطية شاملة لكافة أحداث المباراة. استمتعوا باللعب الجميل والتنافس العالي في هذا الصراع الكروي الممتع.

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