مش هتشتريه من برا تاني.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الكاتشب، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الكاتشب، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

-كيلو طماطم

-ثلث كوب سكر

-ثلث كوب خل

-3ملاعق طعام نشا

-ملح + بابريكا عشان تخلي اللون احمر اوي

طريقة التحضير:

تضرب الطماطم وتصفى جيدًا ونرفعها على نار متوسطة لمدة ثلث ساعة حتى يثقل قوامها.

نضيف السكر والخل والملح والبابريكا وتقلب جيدًا.

نذوب النشا في الماء ونضيفه بالتدريج للطماطم.

عندما يبدأ الخليط في مرحلة الغليان ويثقل قوامه نرفعه من على النار وننتظر حتى يبرد ونضعه في برطمان نظيف في الثلاجة وبالهناء والشفاء.