“جددي لانش بوكس أطفالك”.. طريقة عمل المافن المالح في المنزل

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل المافن المالح، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل المافن المالح، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

1 بيضة

1/2 كوب أو 120 ملي حليب كامل الدسم أو خالي الدسم، حليب جاموسي أو يمكن استخدام أي حليب نباتي، مثل حليب جوز الهند.

1/2 كوب زبادي بما يعادل 120 ملي.

1/3 كوب زبدة سايحة أو زيت.

1 1/2 كوب دقيق منخول، حيث يساعد في هشاشة الوصفة بنسبة كبيرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

من كوب إلى كوب ونصف جبنة أي نوع مفضل.

يمكن استخدام أي خضراوات مشكلة مثل «البسلة، الجزر، الكوسة، فلفل أخضر، فلفل ألوان، الطماطم، المشروم».

طريقة التحضير:

– إضافة المكونات السائلة في وعاء كبير، وخلطهم جيدًا.

– خلط المكونات الجافة وتقليبها ثم إضافتها إلى المكونات السائلة وإعادة الخلط جيدًا، ثم إضافة أي نوع من الجبنة، مثل الرومي والشيدر والبيضاء حسب المتوفر، ويمكن استخدام الـ3 أنواع، أو الاكتفاء بنوع واحد، وإضافة الخضراوات.

– تأتي الخطوة الأخيرة في إعداد المافن المالح، بوضع الخليط في صينية مافن أو صينية عادية، بشرط أن تكون الصينية مدهونة بالزيت، وبها رشة بسيطة من الدقيق.

– يخبز المافن في فرن ساخن مسبقًا، على درجة حرارة 180 ° لمدة من 20 دقيقة لـ30 دقيقة.