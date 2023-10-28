“تحميل PDF” نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023 mohesr.gov.iq علمي وأدبي

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بالإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام 2023/2024 في 28 أكتوبر 2023 بشكل عام، شهدت معدلات القبول في الجامعات العراقية ارتفاعًا طفيفًا في العام الدراسي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق. على سبيل المثال، في الفرع العلمي، ارتفع معدل قبول كلية الطب البشري من 91.5% إلى 92%. ومن جهة أخرى، شهدت معدلات القبول في الفرع الأدبي استقرارًا نسبيًا ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، جاءت معدلات القبول في الجامعات الحكومية العراقية على النحو التالي:

الفرع العلمي:

كلية الطب البشري: 92%

كلية طب الأسنان: 91%

كلية الصيدلة: 90%

كلية الهندسة: 75%

كلية الزراعة: 68%

كلية تكنولوجيا المعلومات: 65%

كلية العلوم: 65%

الفرع الأدبي:

كلية الآداب**: 50%

كلية التربية**: 50%

كلية العلوم السياسية**: 50%

كلية القانون**: 50%

كلية الاقتصاد**: 50%

كلية الإدارة والاقتصاد**: 50%

على الرغم من تفاوت معدلات القبول في الفروع العلمية، إلا أن الجهود مستمرة لتحسين جودة التعليم العالي في العراق.

معدلات القبول في الجامعات الأهلية والخاصة

بالإضافة إلى الجامعات الحكومية، هناك جامعات أهلية وخاصة في العراق تقدم فرصًا تعليمية متميزة. مثلًا:

كلية الطب الأسنان: 93%

كلية الطب بنسبة :94%

كلية الهندسة: 78%

كلية الصيدلة: 92%

كلية العلوم بنسبة 68%

كلية الزراعة: 73%

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول

للحصول على معلومات حول معدلات القبول بالجامعات العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على الإنترنت.

النقر على رابط “القبول المركزي”.

اختيار خدمة “معدلات القبول”.

تحديد الفرع الدراسي (العلمي أو الأدبي).

تحديد الكلية أو القسم المراد الاستعلام عن معدل القبول فيه.

إدخال رقم الامتحان أو رقم التسجيل أو رقم الهوية.

الضغط على زر “إظهار النتائج” أو “بحث”.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات تعليمية مستنيرة ومعدلات القبول في الجامعات العراقية للعام 2023/2024 تعكس التطور المستمر في مجال التعليم العالي. يتعين على الطلابالاستفادة من هذه المعلومات لتحديد مسارهم التعليمي والسعي نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية. يجب أن تكون هذه المعلومات دليلًا للشباب الطموح في بناء مستقبل مشرق في العراق.