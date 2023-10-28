مباراة النصر والفيحاء الشوط الأول (0-0) الآن مباشر على قناة SSC1 HD الجولة الحادية عشر ماتش النصر والفيحاء لحظة بلحظة دوري روشن السعودي 2023-2024

عشاق كرة القدم السعودية يترقبون مشاهدة مباراة النصر والفيحاء، حيث يلتقي فريق النصر والفيحاء في الجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، فريق النصر يحتل الآن المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث جمع في جعبته 22 نقطة من عشر مباريات، وإذا تمكن اليوم من تحقيق الانتصار على فريق الفيحاء، فإنه سيقفز مباشرة إلى المركز الثاني خلف نادي الهلال، حيث يتصدر الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة، ثم فريق التعاون برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق الفيحاء المركز الثامن بترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء

النصر & الفيحاء : 0 – 0

مرت ربع ساعة ولا تزال النتيجة سلبية بين الفريقين.

مباراة النصر والفيحاء الآن

سيتجدد لقاء الفيحاء والنصر في استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لعام 2024، حيث يدرك النصر العالمي جيدًا أن أي نقص في هذه المباراة سيؤدي إلى زيادة الفارق بينه وبين الفريق الرائد هلال السعودية مبكرًا للغاية، لذلك، يظهر تصميمًا واضحًا على الفوز على الفيحاء بأي وسيلة ممكنة، لأن الفوز اليوم سوف يجعل الفريق يقفز مباشرة إلى وصافة الدوري، مما يجعله يتقرب أكثر من متصدر الدوري وهو فريق الهلال.

النصر لم يتذوق طعم الهزيمة منذ أغسطس الماضي، وعاد بنفس المعنويات من انتصار مذهل بنتيجة 4-3 على الدحيل في دوري أبطال آسيا، إذ يحتل نادي النصر المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، وبالمقابل فإن الفيحاء تلقى هزيمة قاسية من العين بنتيجة 4-0 في دوري الأبطال، ويجلس حاليًا في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم

من المقرر أن تبدأ مباراة النصر والفيحاء في الجولة رقم 11 من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 اليوم السبت في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت القاهرة، وسوف تُقام المباراة على ملعب الملك فهد، وهو الملعب الذي اُقيمت فيه قمة الجولة الحادية عشر بين الهلال والأهلي أمس الجمعة، والذي انتهى بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

مباراة النصر والفيحاء ستكون متاحة للمشاهدين داخل السعودية مجانًا عبر قناة SSC1 SD، ولكن إذا كنت خارج السعودية أو تبحث عن جودة عالية في البث، ستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD، وهذا يعني أنه يمكنك الاشتراك في القناة العالية الوضوح (HD) لضمان تجربة مشاهدة أفضل، وتذكر أن الاشتراكات في القنوات عادة مصحوبة بتكلفة إضافية، لذا يجب عليك الاطلاع على خيارات الاشتراك المتاحة والتكلفة قبل المباراة.

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12380 أفقي 27500 3/4

جدير بالذكر أن معلق هذه المباراة هو المعلق فهد عريشي، وذلك على قناة SSC1 SD، بينما يقوم المعلق عيسى الحربين وعبدالله الغامدي بالتعليق على القناة الصوتية الأولى والثانية على الترتيب، وذلك عبر قناة قناة SSC1 HD.