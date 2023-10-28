مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن على قناة bein sport 1

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مواجهة هامة مساء اليوم امام فريق ريال مدريد الاسباني في الكلاسيكو كره القدم في المباراه التي ينتظرها العديد من عاشقي كره القدم العالميه وخاصه من قبل مشجعي الفريقين من الوطن العربي حيث تعد تلك المباراة حدث هامل ولذلك يرغب البعض في معرفه طريقه يمكن من خلالها مشاهده مباراه ريال مدريد وبرشلونه الان وسوف نتعرف على ذلك فيما يلي.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

تير شتيغن

أليخاندرو بالدي، إينيغو مارتينيز، كريستنسن، رونالد أراوخو

غافي، إلكاي غندوغان، فيرمين لوبيز

جواو فيلكس، فيران توريس، جواو كانسيلو

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

كيبا

فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، أنطونيو روديغير، داني كارفخال

تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي

فينيسوس جونيور، جود بيلنغهام، رودريغو

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