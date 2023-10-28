مباراة النصر … مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في دوري روشن السعودي

يترقب محبي ومتابعي الدوري السعودي مواجهة من العيار الثقيل بين نادي النصر السعودي ونظيرة الفيحاء وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ويسعي النصر لتحقيق الفوز في تلك المباراة الهامة للغاية للمنافسة بجانب الهلال السعودي علي الدوري لقاء لن يكون بالسهل .

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء

كما صرح المدير الفني وقال علينا ان نستغل التعثرات للفرق الكبري التي تنافس علي لقب الدوري ونركز علي العديد من البطولات وجدير ان النصر السعودي إستطاع بدوري ابطال أسيا ان يحقق الفوز علي نادي الدحيل بصعوبة بأربع اهداف مقابل ثلاث لقاء كان صعب للغاية ويريد اليوم ان يعوض الجماهير عن ما جري باللقاء الماضي .

مباراة النصر بث مباشر تويتر

ويدخل نادي النصر هذه المواجهة الهامة للغاية امام نادي الفيحاء، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتشكيل التالي الذي سيكون مكون من كلاً من :-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، سيكو فوفانا، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.