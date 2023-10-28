مباراة النصر والفيحاء الآن قناة SSC Extra 1 مباشر دوري روشن السعودي 2023-24

شاهد الآن مباراة النصر والفيحاء بث مباشر قناة SSC Extra 1 مباشر دوري روشن السعودي 2023-24، حيث تعد مباراة النصر والفيحاء واحدة من المواجهات المثيرة والمنتظرة في الدوري السعودي للمحترفين، يتقابل الفريقان في إطار المسابقة الرياضية الأبرز في المملكة العربية السعودية، حيث يتنافس الأندية المحترفة على لقب البطولة وتحقيق النجاحات الكروية.

موعد مباراة النصر والفيحاء

ستقام مباراة مثيرة بين فريقي النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت مصر. من المتوقع أن يشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين وسعيهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

ستتمكن الجماهير من متابعة مباراة النصر والفيحاء عبر العديد من القنوات المختلفة. ستوفر قناة SSC Extra HD1 بتعليق المعلقين الحربين وعبدالله الغامدي بثًا مباشرًا للمباراة، وستكون هذه النسخة بجودة عالية لتقديم تجربة مشاهدة مثالية للمشجعين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم قناة SSC Extra SD1 بتعليق المعلق فهد عريشي بثًا متزامنًا للمباراة. ستتيح هذه القناة فرصة للمشاهدين الاستمتاع بتعليق فهد عريشي المميز والمعرفة بالأحداث والتفاصيل الهامة خلال اللقاء.

تشكيل النصر الرسمي

المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: إيمريك لابورت – نواف بوشل – أليكيس تيليس – عبدالإله العمري

الوسط: سيكو فوفونا – عبدالرحمن غريب – أوتافيو

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – آندرسون تاليسكا

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